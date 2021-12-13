السلطات التركية تضبط 12 طالب لجوء بعضهم يحمل جنسيات عربية بشمال غرب البلاد

ضبطت قوات الدرك التركية، اليوم الاثنين، 12 طالب لجوء في ولاية قرقلارإيلي بشمال غرب البلاد، حسب ما أفادت به وكالة "الأناضول".

وقالت الوكالة إن طالبي اللجوء ضبطوا في قريتين قريبتين من مركز الولاية، بعد تلقي قيادة الدرك بلاغا بوجود طالبي لجوء.

وأضافت أن طالبي اللجوء كانوا يحاولون الدخول إلى بلغاريا بشكل غير قانوني، وهم يحملون جنسيات المغرب والجزائر وأفغانستان.

المصدر: الأناضول