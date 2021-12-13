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سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع رئيس إندونيسيا التعاون الثنائي والعمل ضمن صيغ متعددة الأطراف

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سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع رئيس إندونيسيا التعاون الثنائي والعمل ضمن صيغ متعددة الأطراف
الرئيس الإندونيسي جوكو فيدودو يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف
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استقبل الرئيس الإندونيسي، جوكو فيدودو، في جاكارتا، اليوم الاثنين، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للمجلس في بيان.

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وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا جوانب التعاون الروسي الإندونيسي الثنائي، وكذلك العمل المشترك ضمن صيغ متعددة الأطراف، بما فيها مجموعة العشرين وآسيان.

سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع رئيس إندونيسيا التعاون الثنائي والعمل ضمن صيغ متعددة الأطرافالرئيس الإندونيسي جوكو فيدودو يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف

وذكر المجلس أن باتروشيف "شدد على تمسك روسيا بهيكلية الأمن الراهنة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأعرب عن امتنانه لإندونيسيا على موقفها البناء لدى أدائها وظيفتها كجهة منسقة للحوار بين روسيا وآسيان".

سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع رئيس إندونيسيا التعاون الثنائي والعمل ضمن صيغ متعددة الأطرافالرئيس الإندونيسي جوكو فيدودو يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف

 

سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع رئيس إندونيسيا التعاون الثنائي والعمل ضمن صيغ متعددة الأطرافالرئيس الإندونيسي جوكو فيدودو يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف

المصدر: "نوفوستي"

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