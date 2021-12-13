سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع رئيس إندونيسيا التعاون الثنائي والعمل ضمن صيغ متعددة الأطراف

استقبل الرئيس الإندونيسي، جوكو فيدودو، في جاكارتا، اليوم الاثنين، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للمجلس في بيان.

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وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا جوانب التعاون الروسي الإندونيسي الثنائي، وكذلك العمل المشترك ضمن صيغ متعددة الأطراف، بما فيها مجموعة العشرين وآسيان.

وذكر المجلس أن باتروشيف "شدد على تمسك روسيا بهيكلية الأمن الراهنة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأعرب عن امتنانه لإندونيسيا على موقفها البناء لدى أدائها وظيفتها كجهة منسقة للحوار بين روسيا وآسيان".

المصدر: "نوفوستي"