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هنغاريا تعلن تسجيل أول حالتين بمتحور "أوميكرون" داخل أراضيها

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هنغاريا تعلن تسجيل أول حالتين بمتحور
Reuters
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أعلنت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في هنغاريا، سيسيليا مولر، اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

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وقالت مولر، أيضا اليوم الاثنين في تصريحات على قناة "إم 1" التلفزيونية الحكومية إن معظم الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا تزال ناجمة عن المتحور "دلتا" في هنغاريا.

واجتاحت مؤخرا موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 وسط أوروبا حيث تكافح المستشفيات للتعامل مع تزايد عدد المرضى في بعض البلدان مثل رومانيا المجاورة، وشددت كل من رومانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا القواعد المتعلقة بوضع الكمامات.

المصدر: رويترز

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