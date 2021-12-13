لوكاشينكو: الاتحاد الأوروبي يرفض التفاوض مع بيلاروس بشأن أزمة المهاجرين

اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قادة الاتحاد الأوروبي بعدم الرغبة في التفاوض مع بلاده لحل أزمة المهاجرين.

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وقال لوكاشينكو لقناة TRT التركية اليوم الاثنين، ردا على سؤال عن كيف تتقدم مفاوضات مينسك مع الاتحاد الأوروبي حول هذه الأزمة: "لا يوجد أي تقدم، فهم حتى إن كانوا يهتمون بهذا الموضوع لا يريدون عمل شيء في هذا المجال. بل ولا يوجد سببا كي يعملوا شيئا ما، فكل ما يريدونه هو إيجاد مبرر للضغط على بيلاروس. لذا لا يشاركون في هذه المفاوضات، وإن كان هناك مسؤولون تم تكليفهم بخوض المفاوضات معنا.. إلا أنهم مشغولون جدا فيما يبدو. ذلك أن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليا مشكلات عديدة، ونعتقد أن لا وقت لديهم للانشغال بهذه القضية".

وخلال هذا العام تسلل عدة آلاف المهاجرين من بلدان آسيا وإفريقيا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي عبر حدود بيلاروس مع ليتوانيا ولاتفيا وبولندا. وفرضت السلطات الليتوانية والبولندية حالة الطوارئ في مناطقها الحدودية واتخذت إجراءات تعزيز حراسة الحدود.

وتفاقم الوضع على حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي في 8 نوفمبر، عندما وصل آلاف من المهاجرين من دول الشرق الأوسط إلى هناك. واتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتشجيع عملية تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيه، واصفا هذه العملية بـ "العدوان الهجين" من قبل "النظام البيلاروسي" ضده.

المصدر: "إنترفاكس"