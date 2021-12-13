مصرع 5 أشخاص في حريق بجزيرة لا ريونيون الفرنسية

لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، في حريق اندلع ليل الأحد بمبنى في سان دونيز بجزيرة لا ريونيون الفرنسية.

وأوضحت محافظة لا ريونيون، أن شخصين آخرين لا يزالان في حالة "طوارئ مطلقة" إثر إصابتهما في الحريق.

وقال محافظ لا ريونيون جاك بيلانت، والمدعي العام في سان دونيز فيرونيك دنيزوت، في بيان صحفي، إنه "في هذه المرحلة، لم يتم تحديد هوية الضحايا".

من جهته، قال قائد خدمة الإطفاء والإنقاذ، العقيد ليغيلر: "أن الحريق اندلع في إحدى الشقق في المبنى التابع لشركة العقارات التابعة لقسم ريونيون (SIDR)، وهي مؤسسة اجتماعية، دون معرفة الأسباب حتى الساعة". وأضاف "تم إجلاء أكثر من 300 مستأجر، حيث دمر الحريق حوالي 100 شقة".

المصدر: لو فيغارو