إيران تفرض عقوبات على 20 شخصا وكيانا أمريكيا بسبب "انتهاك حقوق الإنسان"

أعلنت السلطات الإيرانية عن فرض عقوبات على 20 شخصا وكيانا أمريكيا، بسبب "انتهاك حقوق الإنسان".

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وقال أمين لجنة حقوق الإنسان للسلطة القضائية، كاظم غريب آبادي موضحا: "تم إدراج أكثر من 20 فردا وكيانا أمريكيا ينتهكون حقوق الإنسان على قائمة العقوبات الإيرانية".

وأضاف غريب آبادي: "هناك مبدأ في القانون يسمى المعاملة بالمثل، وقد تصرفت إيران وفق هذا المبدأ، ووضعت بعض الأشخاص والكيانات في الولايات المتحدة، بمن فيهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان، على قائمة العقوبات الإيرانية".

المصدر: "انتخاب"