 
مباشر
عاجل
بترا: اختتام جلسة حوار أمني سعودي إيراني في عمان

إيران تفرض عقوبات على 20 شخصا وكيانا أمريكيا بسبب "انتهاك حقوق الإنسان"

أخبار العالم

إيران تفرض عقوبات على 20 شخصا وكيانا أمريكيا بسبب
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry21

أعلنت السلطات الإيرانية عن فرض عقوبات على 20 شخصا وكيانا أمريكيا، بسبب "انتهاك حقوق الإنسان".

إقرأ المزيد
بينهم ضباط ونساء.. تعرف على اللائحة الإيرانية السورية التي طالتها عقوبات واشنطن بالأسماء والمراكز
بينهم ضباط ونساء.. تعرف على اللائحة الإيرانية السورية التي طالتها عقوبات واشنطن بالأسماء والمراكز

وقال أمين لجنة حقوق الإنسان للسلطة القضائية، كاظم غريب آبادي موضحا: "تم إدراج أكثر من 20 فردا وكيانا أمريكيا ينتهكون حقوق الإنسان على قائمة العقوبات الإيرانية".

وأضاف غريب آبادي: "هناك مبدأ في القانون يسمى المعاملة بالمثل، وقد تصرفت إيران وفق هذا المبدأ، ووضعت بعض الأشخاص والكيانات في الولايات المتحدة، بمن فيهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان، على قائمة العقوبات الإيرانية".

المصدر: "انتخاب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا