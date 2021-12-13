اعتقال منتج يعمل في قناة إخبارية عالمية لمحاولته إخضاع قاصرات جنسيا!

يواجه أحد المنتجين في شبكة "CNN" تهم متعددة من بينها محاولة إقناع قاصرات بالمشاركة في نشاط جنسي غير لائق وغير قانوني.

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واتهمت هيئة محلفين كبرى المنتج جون غريفين، 44 عاما، من ولاية كونيتيكت، باستخدام منشأة للتجارة بين الولايات لمحاولة إغواء القاصرات للانخراط في نشاط جنسي غير قانوني. وتم اعتقاله يوم الجمعة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة فيرمونت.

وتعود التهم إلى محادثات بين غريفين، الذي عمل منتجا لدى "CNN" لمدة 8 سنوات، وأولياء أمور القاصرات، والتي يزعم أنه حاول فيها إقناعهم "بالسماح له بتدريب بناتهن على الخضوع جنسيا".

وقد قال ممثلو الادعاء إن غريفين استخدم خدمة "غوغل هانغ آوتس" وتطبيق "كيك" لعدة أشهر عام 2020، للتحدث إلى الآباء المزعومين لبنات قاصرات، سعيا للحصول على إذنهم لتدريب الأطفال على الخضوع الجنسي.

وفي إحدى الحوادث التي ذكرها المدعون، سافرت أم وابنتها البالغة من العمر 9 سنوات لمقابلة غريفين في يوليو 2020، بعد أن زعم أنه أعطى الأم أكثر من 3000 دولار للسفر إلى بوسطن من نيفادا.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي: "سافرت الأم والطفل إلى بوسطن في يوليو من عام 2020، حيث أخذهما غريفين في سيارته تيسلا إلى منزله في لودلو. وفي المنزل تم توجيه الابنة للانخراط في نشاط جنسي غير قانوني".

وفي حادثة أخرى، زعم أن غريفين اقترح "رحلة أم وابنتها الصغيرة" تتضمن تدريبا جنسيا لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما في منزل التزلج الخاص به.

كما زعمت حادثة ثالثة مدرجة في لائحة الاتهام أن غريفين سعى إلى الحصول على "جلسة تدريب افتراضية" يخبر فيها فتاة تبلغ من العمر 14 عاما ووالدتها بخلع ملابسهما ولمس بعضهما البعض.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي، إن كل تهمة تحمل حكما بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أدنى، وإن غريفين قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة كأقصى عقوبة.

من جهته، قال متحدث باسم شبكة "CNN" في بيان: إن "التهم الموجهة للسيد غريفين مقلقة للغاية.. علمنا باعتقاله بعد ظهر أمس فقط وفتحنا تحقيق بحقه".

المصدر: The Hill+ CNN