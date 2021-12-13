الخارجية الصينية: لقاء مرتقب بين الرئيسين الصيني والروسي في 15 ديسمبر الجاري

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيعقد اجتماعا عبر الفيديو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 15 الشهر الجاري.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للوزارة أن "رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ سيعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 15 ديسمبر، في شكل رابط فيديو".

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ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى.

وانعقد اجتماع عبر تقنية الفيديو بين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في 28 يونيو الماضي، تزامنا مع الذكرى العشرين لتوقيع المعاهدة الروسية الصينية لحسن الجوار والصداقة والتعاون.

المصدر: تاس