رئيس كوريا الجنوبية: الإعلان عن نهاية الحرب الكورية تعطله المطالب الكورية الشمالية

صرّح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، بأن بلاده مستعدة مع كوريا الشمالية والصين والولايات المتحدة لإعلان نهاية الحرب الكورية 1950-1953.

إقرأ المزيد

ونقلت "بي بي سي" عن الرئيس مون أن المفاوضات بهذا الشأن لم تبدأ بعد بسبب مطالب كوريا الشمالية، في حين أن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كانت قد اعلنت في سبتمبر الماضي أن بيونغ يانغ لن تنخرط في حوار، إلا إذا تخلت الولايات المتحدة عما وصفته بـ "السياسات العدائية".

وكانت الحرب الكورية بين عامي 1950 و 1953، قد توقفت بهدنة، بدلا من معاهدة سلام تنهي حالة الحرب، ولذلك فالكوريتان من الناحية الفنية، في حالة حرب منذ ذلك الحين، وعلاقاتهما في حالة توتر.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي أنه بسبب مطالب كوريا الشمالية "لا يمكننا الجلوس لمناقشة إعلان نهاية الحرب أو التفاوض بشأنه. نحن نأمل أن تبدأ المفاوضات".

في وقت سابق، قيّمت الولايات المتحدة احتمال نشوب نزاع مسلح غير مقصود مع كوريا الشمالية، حيث ذكر الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة خلال المنتدى الأمني ​​السنوي لمعهد أسبن، أن مثل هذا الاحتمال ضئيل للغاية.

المصدر: lenta.ru