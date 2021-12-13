كوريا الجنوبية تسجل أقل من 6 آلاف إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أقل من 6000 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد لأول مرة منذ 6 أيام، بسبب إجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد أكدت 5817 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 523088 إصابة.

وارتفعت الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي بلغ 7174 حالة يوم الأربعاء، وظلت فوق 7000 في اليومين التاليين، قبل أن تنخفض إلى 6977 يوم السبت و6689 يوم الأحد.

وأضافت إن البلاد سجلت 40 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال يوم أمس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4293.

المصدر: "يونهاب"