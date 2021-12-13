نيكاراغوا تتلقى لقاحات صينية بعد قطع علاقاتها مع تايوان

تلقت نيكاراغوا 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكوفيد، بعد ثلاثة أيام على قطع علاقاتها مع تايوان لصالح بكين، في خطوة أثارت انتقادات من جانب الولايات المتحدة.

ووصل وفد نيكاراغوا، الذي سافر إلى الصين لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع بكين، بقيادة رافاييل ولوريانو أورتيغا، نجلَي الرئيس دانييل أورتيغا، وصل إلى ماناغوا على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الصينيّة، على ما أفادت به وسائل الإعلام الرسميّة.

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ويتوقع وصول 800 ألف جرعة أخرى من لقاح "سينوفارم" إلى البلاد في الأيّام المقبلة، حسب المصادر نفسها.

وقال لوريانو أورتيغا إنه ناقش خلال زيارته الصين مشاريع التعاون الممكنة، واجتمع مع السلطات المكلّفة بالتجارة والتعاون.

وأعلنت نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان واعترافها بـ"صين واحدة" تُمثّلها حكومة بكين، في قرار وصفته تايبيه (عاصمة تايوان) بأنّه "مؤلم ومؤسف".

وجاء هذا القرار المفاجئ في وقت شددت فيه الولايات المتحدة عقوباتها على رئيس نيكاراغوا إثر الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الفائت وفاز فيها بولاية رابعة متتالية، بعد أن اعتقل جميع منافسيه.

وبينما تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا شديدا، دعت واشنطن جميع الدول الديمقراطية إلى "تعزيز علاقاتها مع تايوان".

المصدر: أ ف ب