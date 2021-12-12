واشنطن تدعو إثيوبيا للتحقيق في "فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان" بمنطقتي أمهرة وعفر

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، السلطات الإثيوبية للتحقيق في "فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان" منسوبة لـ"قوات جبهة تحرير تيغراي" بمنطقتي أمهرة وعفر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "الولايات المتحدة تلاحظ بقلق بالغ التقارير الجديدة غير المؤكدة التي تزعم حدوث انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وأعمال وحشية وتدمير للبنية التحتية المدنية من قبل قوات تيغراي في منطقتي أمهرة وعفر في إثيوبيا".

ودعت الوزارة "جميع الجهات المسلحة إلى نبذ العنف ضد المدنيين"، كما حثت السلطات على "التحقيق في هذه التقارير لتحديد مدى صحتها والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة الأطراف المسؤولة".

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها "دعم الدبلوماسية كخيار أول وأخير لوقف الأعمال العدائية"، داعية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء حوار وطني شامل.

المصدر: RT