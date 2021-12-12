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مشاورات بولندية ألمانية بخصوص عقوبات جديدة ضد بيلاروس

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مشاورات بولندية ألمانية بخصوص عقوبات جديدة ضد بيلاروس
Reuters Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إنه بحث مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد العقوبات المحتملة ضد بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين المستمرة.

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وقال مورافيتسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في وارسو في ختام محادثات الطرفين: "ناقشنا الخطوات اللاحقة الممكنة والعقوبات المحتملة التي ستتم مناقشتها أثناء قمة الاتحاد الأوروبي القادمة".

وأشار رئيس الحكومة البولندية إلى أن وارسو حريصة على إظهار عزمها الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي والناتو.

 

المصدر: "تاس"

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