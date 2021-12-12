مسلحان يقتلان شرطي حماية لفريق تطعيم في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية أن مسلحين اثنين قتلا بالرصاص شرطي حماية لفريق تطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غرب خيبر باختونخوا، الأحد، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

وقال قائد شرطة منطقة تانك، سجاد خان، لوكالة "فرانس برس" إن "مسلحين اثنين على متن دراجة نارية أطلقا النار على شرطي كان يحمي فريق تطعيم ضد شلل الأطفال مكونا من شخصين في منطقة شيخ أوتار، ما أدى إلى مقتله على الفور".

وأكد مسؤول شرطة محلي آخر وقوع الحادث، مشيرا الى أن المهاجمين تمكنا من الفرار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء الذي يأتي غداة هجوم مماثل تبنته حركة "طالبان" الباكستانية وقتل خلاله شرطي كان برفقة فريق تطعيم في المنطقة نفسها.

وانتهت الجمعة مفاعيل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "طالبان" باكستان والحكومة أبرم بوساطة من "طالبان" الأفغانية، واتهمت الجماعة المتشددة السلطات الباكستانية بانتهاك شروط الهدنة التي استمرت شهرا واحدا.

وأفادت رسالة صوتية نشرها زعيم "طالبان" باكستان، نور والي محسود، الجمعة أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات الجديدة مع الحكومة الباكستانية.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في أكتوبر أن الحكومة تجري محادثات مع الحركة للمرة الأولى منذ 2014 بتسهيل من "طالبان" الأفغانية التي استولت على السلطة في كابل في أغسطس.

المصدر: "فرانس برس"