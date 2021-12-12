وزير الدفاع الأوكراني: استراتيجية الناتو الراهنة إزاء روسيا لا تجلب ثمارها

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن استراتيجية الناتو تجاه روسيا لا تجلب "النتائج المطلوبة".

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وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد قال الوزير: "الاستراتيجية المبنية على طلب عدم استفزاز روسيا لم ولن تجلب ثمارها".

وأضاف أن هذه الاستراتيجية قد فشلت للمرة الأولى عام 2008، عندما تدخلت روسيا، بحسب قوله، في النزاع المسلح في أوسيتيا الجنوبية بعد ما منعت ألمانيا وفرنسا حصول جورجيا على العضوية في حلف الناتو.

ومن هذا المنظور انتقد ريزنيكوف رفض السلطات الألمانية توريد أسلحة لأوكرانيا، قائلا: "إنهم يواصلون بناء أنبوب السيل الشمالي 2 وفي الوقت نفسه يرفضون توريد أسلحة دفاعية لنا.. إنه ظلم كبير".

وفي وقت سابق وصف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قرار الحكومة الألمانية هذا بالسياسي، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء في التشريعات الألمانية يعرقل توريد أسلحة دفاعية لأوكرانيا.

وفي نوفمبر الماضي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بالتساهل مع نهج كييف الهادف إلى تعطيل اتفاقية مينسك بشأن تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا. وحمل بوتين بعض الدول الغربية التي تورد أسلحة لأوكرانيا وتجري مناورات غير صديقة إزاء روسيا في البحر الأسود المسؤولية عن تفاقم الوضع في دونباس.

المصدر: "تاس"