المرشح الفرنسي زمور يدعو إلى الدفاع بشكل أفضل عن "أرمينيا المسيحية"

دعا إريك زمور، المرشح اليميني المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2022، إلى الدفاع "بشكل أفضل" عن أرمينيا، معتبرا أنها دولة "مسيحية" وسط "محيط إسلامي".

إقرأ المزيد

وقال زمور الذي زار دير "خور فيراب" صباح الأحد في أرمينيا: "في كل مرة، يجد الشرق والغرب أبطالا لمواجهة بعضهم البعض في هذا التحدي الكبير بين المسيحية والإسلام".

وأضاف خلال زيارته أبرز كنائس أرمينيا الواقعة قرب الحدود مع تركيا، "إننا نلاحظ ذلك هنا، في أرمينيا، دولة مسيحية (...) وسط محيط إسلامي".

وتابع زمور "لقد لاحظنا فرنسيين يفشلون في أداء واجبهم، لأنهم يتحدثون ولكنهم لا يدافعون عن أرمينيا فعلا".

ومن المقرر أن يقوم زمور خلال النهار بزيارة النصب التذكاري لـ"الإبادة الجماعية للأرمن" بالقرب من يريفان، حيث أكد المرشح اليميني أن "الإبادة الجماعية للأرمن أمر بديهي وتركيا مخطئة في إنكارها".

يذكر أن متظاهرين غاضبين احتجوا أمس السبت في مطار يريفان على زيارة زمور، حيث استقبلوه بهتافات من بينها "عنصري!"، ولوحوا بلافتات كتب عليها بالفرنسية "غير مرحب بك يا إريك زمور".

المصدر: "أ ف ب"