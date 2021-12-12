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مسؤول روسي: أمريكا أخفقت في بناء الديمقراطية في الداخل لكنها تحاول تعليم الأخرين كيفية بنائها

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مسؤول روسي: أمريكا أخفقت في بناء الديمقراطية في الداخل لكنها تحاول تعليم الأخرين كيفية بنائها
scrf.gov.ru
يوري أفيريانوف، النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي
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قال مسؤول في مجلس الأمن الروسي إن الولايات المتحدة أخفقت في بناء الديمقراطية في داخل البلاد، لكنها تجهد بحماس لتعليم بلدان أخرى كيفية بناء هذه الديمقراطية.

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وفي تصريحات لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" قال يوري أفيريانوف، النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سئل مؤخرا عما إذا كان يحق لأمريكا مع كل ما تعاني منه من المشكلات أن تلقن العالم دروسا في الديمقراطية، ورد بلينكن ممازحا أنه ولحسن الحظ غير مكلف بإدارة الشؤون الداخلية لبلاده.

وتابع أفيريانوف: "هناك مثل روسي يقول: من لا يعرف طريقة فعل شيء يُعلّم الآخرين. وهذا هو أسلوب أمريكا فهي أخفقت في بناء الديمقراطية في دارها، لكنها متحمسة جدا في تعليم الدول الأخرى كيفية بنائها".

المصدر: "تاس"

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