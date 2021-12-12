وكالة: دول خليجية أعربت بالأسابيع الأخيرة عن استعدادها لتخفيف التوتر مع طهرن والاستثمار في إيران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن عددا من الدول الخليجية أرسلت خلال الأسابيع الأخيرة رسائل لطهران تعبر فيها عن استعدادها لتخفيف التوتر مع إيران.

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وكشفت "مهر" أن هذه الدول الخليجية أعربت عن استعدادها لـ"توسيع العلاقات والتعاون الاقتصادي مع إيران، والاستثمار بشكل مباشر في الاقتصاد الإيراني"، موضحة أن "كل ذلك يأتي بغض النظر عن نتيجة المباحثات النووية في فيينا".

واعتبرت وكالة "مهر" أنه "بعد إثبات جدية الحكومة الإيرانية الجديدة في توسيع العلاقات مع دول الجوار، وكذلك توضيح عدم جدوى السياسة المتوترة تجاه إيران، توصلت بعض دول الجوار إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري إعادة النظر في بعض سياساتها".

المصدر: "مهر"