"طالبان" تعلن عن تحقيق نجاح في مكافحة تجارة المخدرات
Reuters
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قالت وزارة الداخلية في حكومة حركة "طالبان" إنها حققت نجاحا في مكافحة تهريب المخدرات.
وقالت الوزارة إنها أكملت التعيينات في هيكل الهيئات الإدارية والوحدات التنفيذية لمكافحة تجارة المخدرات، وأكدت أن هذه القوات في الوقت الحالي تمكنت من تقليص حجم بيع وشراء المخدرات بشكل كبير في جميع ولايات البلاد البالغ عددها 34.
ولم تتطرق الوزارة إلى زراعة وإنتاج المخدرات في أفغانستان، التي تعد أحد أكبر منتجي المخدرات، والتي تمر حاليا بوضع اقتصادي متدهور.
تجدر الإشارة إلى أن المجتمع يحث حركة "طالبان" باستمرار على محاربة الإرهاب ومكافحة تجارة المخدرات.
المصدر: سبوتنيك
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