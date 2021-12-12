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وزيرة الخارجية البريطانية: مجموعة السبع قلقة من سياسات الصين الاقتصادية "الإجبارية"

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وزيرة الخارجية البريطانية: مجموعة السبع قلقة من سياسات الصين الاقتصادية
Reuters
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الأحد، إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قلقة من السياسات الاقتصادية "الإجبارية" التي تتبعها الصين.

وأضافت في مؤتمر صحفي للمجموعة بمدينة ليفربول، "كنا واضحين في هذا الاجتماع في العطلة الأسبوعية، أننا نشعر بقلق بخصوص سياسات الصين الاقتصادية الإجبارية".

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وتابعت تراس: "ما نريد فعله هو بناء القدرة الاستثمارية والقدرة التجارية الاقتصادية لديمقراطيات متشابهة التفكير ومُحبة للحرية".

المصدر: رويترز

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