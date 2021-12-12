"G7": ندعو روسيا لخفض التصعيد واللجوء إلى الدبلوماسية لحل الأزمة مع أوكرانيا
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قالت دول مجموعة السبع الكبرى في بيان لها اليوم الأحد إنها تدعو روسيا لخفض التصعيد واللجوء إلى الدبلوماسية لحل الأزمة مع أوكرانيا.
وأفاد البيان الصادر وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم الأحد، "يجب ألا يكون لدى روسيا أي شك من أن أي عدوان عسكري على أوكرانيا سيكون ثمنه باهظا وعواقبه وخيمة".
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