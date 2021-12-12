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الكرملين: بوتين أكد لبايدن أن القوات الروسية لا تهدد أحدا

الكرملين: خطاب واشنطن العدواني لا يسهم في تخفيف توتر العلاقات مع موسكو

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الكرملين: خطاب واشنطن العدواني لا يسهم في تخفيف توتر العلاقات مع موسكو
Sputnik
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الخطاب العدواني التي تتبناه الولايات المتحدة لا يسهم بأي حال في تخفيف توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع القناة الروسية الأولى، اليوم الأحد: "لقد سمعنا الكثير من الخطاب العدواني في الأسابيع الأخيرة، لسوء الحظ، هذا لا يخفف التوترات".

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال قواتها إلى دول الناتو المجاورة لروسيا، ردا على ما قال إنه "غزو" روسي محتمل لأوكرانيا.

وتنفي روسيا باستمرار صحة المزاعم التي يتم ترويجها في الدول الغربية، وقالت إن قواتها تتحرك داخل الحدود الروسية ولا تمثل تهديدا لأي طرف.

المصدر: تاس

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