منظمات غير حكومية تطلب من سلطات النيجر إطلاق سراح خمسة ناشطين أحدهم فرنسي

دعت 11 منظمة غير حكومية دولية سلطات النيجر إلى إطلاق سراح خمسة ناشطين في المجتمع المدني، بينهم فرنسي، اعتقلوا في نيامي على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

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وقالت هذه المنظمات في بيان، أمس السبت، إن "السلطات أوقفت الجمعة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أربعة ناشطين في منظمة "لنطوي الصفحة" (تورنون لاباج) فرع النيجر، وماتيو بورشييه، الذي يعمل في منظمة "لنعمل معا من أجل حقوق الإنسان"، موضحة أنهم "أمضوا الليلة في الحجز في نيامي".

وكانت منظمة "لنطوي الصفحة" نظمت في اليوم العالمي لحقوق الإنسان قافلة للمواطنين من أجل الديمقراطية بهدف "توعية سكان نيامي بشأن احترام الحقوق الأساسية وفوائد النظام الديمقراطي"، حسب المنظمات غير الحكومية.

وبين هذه المنظمات "لنطوي الصفحة" و"محامون بلا حدود" و"الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان".

وبعد انطلاق القافلة من مقر منظمة "لنطوي الصفحة" في نيامي اعتقلت الشرطة 15 ناشطا "تم استجواب أربعة منهم واحتجازهم في مركز شرطة نيامي المركزي" حيث "أمضوا الليل بسبب تجمع بدون ترخيص".

وقال المنسق الوطني للمنظمة نفسها، مايكول زودي، لوكالة "فرانس برس" مساء السبت إنه "أطلق سراح الأشخاص الآخرين، وبينهم سائقو سيارات أجرة وصحفيون، لكن الأعضاء الأربعة في المنظمة وماتيو بورشييه ما زالوا محتجزين في مركز الشرطة".

وقالت المنظمات إن ماتيو بورشييه المسؤول أيضا عن المناصرة والحماية في الأمانة العامة الدولية لمنظمة "لنطوي الصفحة" في نيامي "لم يكن مشاركا في القافلة" و"أوقف في المدينة من قبل أربعة شرطيين بملابس مدنية بينما كان على دراجة نارية".

ودعا موقعو البيان سلطات النيجر إلى "الإفراج عن المعتقلين فورا" و"وضع حد لأي مضايقات ضد أعضاء المجتمع المدني".

ومنع القضاء النيجري تظاهرة كان من المقرر أن تنظمها "لنطوي الصفحة" الأحد في نيامي للاحتجاج والمطالبة برحيل القواعد العسكرية الغربية وخصوصا الفرنسية، الموجودة في النيجر في إطار مكافحة الجهاديين.

المصدر: أ ف ب