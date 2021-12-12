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إطلاق سراح موظفين من الصليب الأحمر اختطفا في شرق الكونغو الشهر الماضي

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إطلاق سراح موظفين من الصليب الأحمر اختطفا في شرق الكونغو الشهر الماضي
Reuters GORAN TOMASEVIC
القوات الكونغولية
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اثنين من موظفيها اختطفا الشهر الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أطلق سراحهما السبت.

وذكرت اللجنة في نهاية نوفمبر المضي أن الموظفين أحدهما من الكونغو، اختطفا في إقليم كيفو الشمالي حيث ينشط عشرات المسلحين.

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وقالت راشيل برنار رئيسة وفد لجنة الصليب الأحمر في الكونغو لـ"رويترز": "نؤكد أن هذا الخطف وغيره من الهجمات التي تستهدف موظفي الإغاثة الإنسانية قد يعرض للخطر الأنشطة التي تهدف لمساعدة المناطق المحلية المتضررة بشدة من الصراع".

ولم تذكر أي تفاصيل أخرى بشأن ملابسات الخطف أو إطلاق سراح الموظفين.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من زيادة الهجمات على موظفي الإغاثة في شرق الكونغو.

وأصيب ثلاثة من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الأربعاء في إقليم كيفو الشمالي بعد تعرض سيارتهم لإطلاق نار.

المصدر: "مونت كارلو" 

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