محتجون يعترضون المرشح اليميني الفرنسي إريك زمور عند وصوله إلى أرمينيا

احتج متظاهرون غاضبون في مطار يريفان بأرمينيا على زيارة إريك زمور، المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن حوالي 20 متظاهرا، بينهم فرنسيون، استقبلوا زمور بهتافات من بينها "عنصري!"، ولوحوا بلافتات كتب عليها بالفرنسية "غير مرحب بك يا إريك زمور".

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وقالت شيرين أورغيكيان، وهي فرنسية تبلغ 25 عاما، "جئنا لإبلاغ الأرمن بحقيقة إريك زمور. إنه رجل خطر للغاية وفاشي".

وأكد جيورجي فاردانيان، وهو بيولوجي أرمني يبلغ 31 عاما، أن زيارة زمور "مناورة للحصول على مزيد من الأصوات من الأرمن الفرنسيين خلال الانتخابات الرئاسية".

وسارع إريك زمور إلى مغادرة المطار، علما أنه لم يعلن بعد برنامج زيارته المستمرة حتى الثلاثاء.

وقال زمور أمس الجمعة إنه اختار زيارة أرمينيا في رحلته الانتخابية الأولى، لأنها "أرض مسيحية قديمة، (...) أحد مهود حضارتنا".

وأضاف: "أرمينيا في خطر. لقد كانت يوما أرضا معذبة في أيام الإمبراطورية العثمانية وشهدت مذابح مثل الإبادة الجماعية للأرمن. مرة أخرى، هذا البلد يتعرض للمضايقة، ومن جارته أذربيجان وخصوصا من تركيا التي تقف وراءها. نحن هناك في محور حرب الحضارة".

المصدر: "أ ف ب"