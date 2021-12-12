السفارة الروسية في لندن: الوضع في أوكرانيا يزداد خطورة بسبب دعم الناتو لكييف

حذرت السفارة الروسية لدى لندن اليوم السبت من تفاقم الوضع في أوكرانيا بسبب الدعم الذي تقدمه لها دول الناتو، ومن بينها بريطانيا.

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وفي تعليق لها على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس التي دعت، سابقا اليوم السبت، شركاء لندن في مجموعة "السبع الكبار" إلى التكاتف في وجه "العدوان الروسي"، قالت السفارة: "مع أن روسيا لا نية لها إطلاقا للاعتداء على أوكرانيا، إلا أن الوضع المتعلق بالحرب الأهلية في أوكرانيا يزداد خطورة بالفعل، نظرا للدعم العسكري غير المسؤول وغير المشروط الذي تقدمه بعض دول الناتو ومنها بريطانيا، لكييف. ولا عجب في غياب التقدم في التسوية السلمية في (منطقة) دونباس إذ يبدو أن هذه التسوية ليست محط اهتمام الغرب".

وذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية أنها "أخذت علما" بعدد من التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية البريطانية عبر وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص الوضع في أوكرانيا.

وتابعت: "إن الاستخدام المفرط لمصطلح "العدوان الروسي" بشكل صارح ومقصود، يشير إلى هوس بريطانيا كرئيسة مجموعة السبع الكبار بالبحث عن سبب مشترك لإظهار وحدة الصف".

وأشارت السفارة إلى أن "العدوان الروسي المحتمل ضد أوكرانيا" شعار كاذب تداول على ألسنة السياسيين البريطانيين ووسائل الإعلام الموالية لهم، مضيفة أن "القوات المسلحة البريطانية هي التي تقترب بشكل عدواني من حدودنا في بولندا وإستونيا"، إلى جانب تصريحات قادة عسكريين بريطانيين عن سعيهم لحصول المملكة "على نوع من الحضور العسكري في المنطقة القطبية الشمالية".

المصدر: "نوفوستي"