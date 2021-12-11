مسؤولون: إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية والولايات المتحدة لم تمانع

ذكرت تقارير إعلامية أن وزير دفاع إسرائيل بيني غانتس، أبلغ المسؤولين الأمريكيين بأن تل أبيب تعد خيارا عسكريا لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، ولم تفرض واشنطن حظرا على مثل هذه العملية.

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع أن غانتس أبلغ الطرف الأمريكي بأن "إسرائيل تستعد لخيار عسكري لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية استنادا إلى الموعد النهائي".

وأشار المتحدث إلى أن إيران قريبة من تطوير حجم كاف من اليورانيوم لإنتاج قنبلة نووية واحدة "لكنها لا تنوي اختراق هذا الخط لأنها تفهم الأهمية" لهذه الخطوة.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" استنادا إلى مسؤول أمني رفيع أن إسرائيل تواصل الضغط على الولايات المتحدة لكي تشدد العقوبات على إيران، لكن غانتس أخبر في الوقت ذاته وزيري الدفاع والخارجية للولايات المتحدة، لويد أوستن وأنتوني بلينكن، بأنه أعطى أمرا بالاستعداد لمهاجمة الجمهورية الإسلامية.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة "لم تفرض حظرا" على أنشطة إسرائيل في إيران، مضيفا: "نفعل ما لا بد من القيام به برأينا".

وشدد المسؤول على أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر شن العملية العسكرية خيارا أخيرا يمكن اللجوء إليه فقط في حال فشل الدبلوماسية.

وقال مصدر "يديعوت أحرنوت": "لسنا حاليا في حالة تسمح لنا باستخدام القوة العسكرية، لا يوجد الغضب والحزن الكافيان، لكن واشنطن ليست بعيدة من نفاد صبرها".

وفي غضون ذلك قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، نقلا عن مسؤول أمني، إن غانتس أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه أمر الجيش بتجهيز خطة عسكرية لضرب منشآت نووية إيرانية.

وأضاف المسؤول، الذي شارك في زيارة غانتس، أن الولايات المتحدة لن تتوجه فورا للخيار العسكري في حال فشلت المفاوضات مع إيران، وستتخذ إجراءات أخرى للضغط على إيران تزامنا مع التجهيز للعملية العسكرية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية