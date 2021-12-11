غانتس يعرض على الأمريكيين جدولا زمنيا يحتاجه الجيش الإسرائيلي قبل مهاجمة إيران

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ الأمريكيين بأنه حدد جدولا زمنيا سيحتاجه الجيش الإسرائيلي حتى يستكمل الاستعدادات لشن هجوم على إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفيع أن "الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية عندما قدم لهم غانتس الموعد النهائي".

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع نشر تقرير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

وكان مسؤول أمريكي كبير قال لوكالة "رويترز" يوم الخميس إن من المتوقع أن يناقش قادة الدفاع الأمريكيون والإسرائيليون إجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لسيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلب زعيما الدولتين ذلك.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم السبت، أن مسؤولا عسكريا إيرانيا كبيرا توعد "المعتدين" بدفع "ثمن غال".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + وكالات