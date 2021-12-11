إيران تحذر "المعتدين" من "دفع ثمن غال" بسبب تدريبات عسكرية أمريكية إسرائيلية محتملة

توعد مسؤول عسكري إيراني كبير "المعتدين" بدفع "ثمن غال"، وذلك بعد نشر تقرير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية.

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ونقلت وكالة "نور نيوز" الإخبارية أن المسؤول الذي لم تكشف اسمه قال في حديث لها تعليقا على التقارير حول التدريبات المحتملة: "إتاحة الأجواء لأن يختبر القادة العسكريون الصواريخ الإيرانية مع أهداف حقيقية سيكبد المعتدين ثمنا غاليا".

وسبق أن قال مسؤول أمريكي كبير في حديث لوكالة "رويترز"، الخميس، إن من المتوقع أن يناقش قادة الدفاع الأمريكيون والإسرائيليون إجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لسيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية في إيجاد حل للقضية برنامج إيران النووي.

والسبت حذر قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني: "إذا تعرضت البلاد للخطر أو ارتكب أعداؤنا أي خطأ، فإنهم سيواجهون بردا قاسيا وسيتم صفعهم".

المصدر: "نور نيوز" + وكالات