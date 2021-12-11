تركيا تعلن تحييد إرهابين اثنين من "حزب العمال االكردستاني" بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد إرهابيين اثنين من "حزب العمال الكردستاني" بشمالي سوريا.

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وقالت الوزارة في بيان أن الإرهابيين كانا يعدان لهجوم يستهدف منطقة "نبع السلام".

ونفذت تركيا خلال السنوات الماضية 4 عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك الجيش السوري، إضافة إلى عمليات متكررة في أراضي العراق ضد "حزب العمال الكردستاني (التركي)".

المصدر: الأناضول