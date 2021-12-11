تركيا تعلن تحييد إرهابين اثنين من "حزب العمال االكردستاني" بشمال سوريا
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد إرهابيين اثنين من "حزب العمال الكردستاني" بشمالي سوريا.
وقالت الوزارة في بيان أن الإرهابيين كانا يعدان لهجوم يستهدف منطقة "نبع السلام".
ونفذت تركيا خلال السنوات الماضية 4 عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك الجيش السوري، إضافة إلى عمليات متكررة في أراضي العراق ضد "حزب العمال الكردستاني (التركي)".
المصدر: الأناضول
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