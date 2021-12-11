وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الهندية إلى أفغانستان

وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الهندية إلى أفغانستان، اليوم السبت، حسبما أوردت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

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ونقلت القناة عن مسؤولين في الحكومة الأفغانية المنبثقة عن حركة "طالبان" (غير المعترف بها)، قولهم إن نحو طنين من المساعدات الهندية وصلت إلى كابل على متن طائرة تابعة لشركة Kam Air الأفغانية للطيران. وذكر المسؤولون أن الحديث يدور عن أول دفعة من المساعدات الهندية التي تم نقلها جوا إلى أفغانستان منذ سقوط حكومتها السابقة.

من جانبها نقلت وكالة "خامه برس" الإخبارية الأفغانية عن السفير الأفغاني لدى الهند، فريد ماموندزاي، قوله إن نيودلهي أرسلت إلى بلاده مساعدات طبية "ستفيد عددا كبيرا من العائلات الأفغانية في هذا الوقت العصيب".

وأشار إلى أن الشحنة تحتوي على 1,6 طن من الأدوية المنقذة للحياة، مضيفا: "كل الأطفال بحاجة إلى القليل من المساعدة، وقليل من الأمل، وإلى شخص يؤمن بهم".

Nearly two tonnes of humanitarian aid from India landed today in Kabul, brought in by Afghan airline Kam Air. It is the first flown-in aid from India since the fall of the former govt, said officials.#TOLOnewspic.twitter.com/8tX8c4HDjP — TOLOnews (@TOLOnews) December 11, 2021

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنك الدولي أن المساهمين في "صندوق إعادة إعمار أفغانستان" قرروا يوم الجمعة تحويل 280 مليون دولار كمساعدات في مجالات التغذية والصحة لأفغانستان.

وقال البنك الدولي في بيان إن "هذا القرار هو الخطوة الأولى لإعادة تخصيص الأموال في صندوق إعادة إعمار أفغانستان لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج".

المصدر: "طلوع نيوز" + "خامه برس"