لندن وبرلين تناقشان الوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا

أفادت وزارة الخارجية البريطانية بأن الوزيرة، ليز ترانس، بحثت مع نظيرتها الألمانية، أنالينا بيربوك، الوضع القائم على الحدود الروسية الأوكرانية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة بعد المحادثات التي جرت بين الجانبين عشية اللقاء الوزاري لمجموعة السبع الكبار (G7): "اتفقت الوزيرتان على أهمية حماية وتحريك الحرية والديمقراطية وضرورة مواجهة الأنظمة الاستبدادية التي تهدد العالم الحر. وناقشتا عددا من الأولويات بما فيها أهمية وقوف بلدان G7 كجبهة واحدة أمام التهديد المستمر من جانب روسيا لأوكرانيا".

تعبر كييف والدول الغربية في الآونة الأخيرة عن قلقها من التعزيز المزعوم لنشاط الجيش الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا تقوم بنقل قواتها داخل أراضيها كما تريده. وأضاف أن ذلك لا يهدد أحدا ولا يجب أن يثير أي قلق. كما أشارت موسكو أكثر من مرة إلى أن كييف لا تنفذ اتفاقيات مينسك حول تسوية النزاع في منطقة دانباس وتطيل المفاوضات حول التسوية، فيما يقوم حلف الناتو في هذا الضوء بنقل معداته العسكرية إلى المناطق القريبة من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي