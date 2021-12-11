البرازيل.. أحكام بالسجن على 4 متهمين بينهم رجلا أعمال في حادثة أودت بحياة 242 شخصا

أصدر القضاء البرازيلي أحكاما بالسجن تراوح بين 18 و22 عاما على أربعة متهمين في قضية الحريق الذي شب في مرقص وأسفر عن سقوط 242 قتيلا في عام 2013 بجنوب البلاد.

والمتهمون الأربعة هم رجلا أعمال وعضوان في فرقة موسيقية كانت تقدم عرضا عندما اندلع الحريق في مرقص كيس في ولاية ريو غراندي دو سول، بسبب ألعاب نارية في 27 يناير 2013.

وحوكم الأربعة بتهمة قتل الضحايا الـ242 وهم بغالبيتهم من الشباب، ومحاولة قتل الجرحى البالغ عددهم 636.

ونطق القاضي أورلاندو فاسيني نيتو بالحكم أمام الناجين من الحادث وأقاربهم، في اليوم العاشر من المحاكمة التي جرت في بورتو أليغري.

واستمع القاضي مع هيئة محلفين ضمت سبعة أعضاء إلى إفادات 14 ناجيا و19 شاهدا والمتهمين الأربعة.

وصدرت بحق اليساندرو كاليغارو سبور (38 عاما)، وهو أحد مالكي المرقص، العقوبة الأشد بالسجن 22 عاما وستة أشهر، في حين حكم على شريكه مارو لونديرو هوفمان (56 عاما) بالسجن 19 عاما وستة أشهر.

وحكم على كل من المنتج الموسيقي لوسيانو بونيليا لياو (44 عاما) والموسيقي مارسيلو دي جيسوس دوس سانتوس (41 عاما) بالسجن 18 عاما.

وكان الحريق اندلع فجر 27 يناير 2013 خلال حفلة في هذا المرقص الواقع في مدينة سانتا ماريا عندما أشعل عضو في الفرقة الموسيقية العابا نارية أضرمت النار في سقف المرقص الاصطناعي.

وقضى عدد كبير من الضحايا حرقا او اختناقا، فيما فر عضوا الفرقة الموسيقية من المرقص.

واظهر التحقيق ان أجهزة إطفاء الحريق لم تكن صالحة، مع وجود بابين فقط لإخلاء المكان.

المصدر: أ ف ب