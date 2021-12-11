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تركيا تعلن عن اكتشاف حقل نفط قرب حدود سوريا (فيديو)

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تركيا تعلن عن اكتشاف حقل نفط قرب حدود سوريا (فيديو)
تركيا تعلن عن اكتشاف حقل نفط قرب حدود سوريا
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أعلنت مؤسسة البترول التركية، عن اكتشاف حقل للنفط الثقيل بالقرب من الحدود السورية، بجنوب شرق تركيا.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أمس الجمعة، إنها اكتشفت حقلا جديدا للنفط على بعد 32 كلم شرقي منطقة نصيبين التابعة لولاية ماردين.

وأضافت أن درجة كثافة النفط المكتشف "API" تبلغ 11.8، كما أرفقت المؤسسة تغريدتها ببعض الصور للحقل الجديد.

المصدر: الأناضول

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