تركيا تعلن عن اكتشاف حقل نفط قرب حدود سوريا (فيديو)

أعلنت مؤسسة البترول التركية، عن اكتشاف حقل للنفط الثقيل بالقرب من الحدود السورية، بجنوب شرق تركيا.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أمس الجمعة، إنها اكتشفت حقلا جديدا للنفط على بعد 32 كلم شرقي منطقة نصيبين التابعة لولاية ماردين.

وأضافت أن درجة كثافة النفط المكتشف "API" تبلغ 11.8، كما أرفقت المؤسسة تغريدتها ببعض الصور للحقل الجديد.

Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif!



Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik.🛢️📈



Millî Enerjide Güçlü Türkiye!🇹🇷#TPAOpic.twitter.com/ev4mDkEq5Y — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 10, 2021

المصدر: الأناضول