مسؤولة أمريكية تتحدث عن "تغيير ديناميكي" في المنطقة وإجراءات لعدم انتهاك العقوبات ضد إيران

تحدثت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، عن زيارتها إلى الإمارات وحيثياتها، معتبرة أن "إيران تعد تهديدا لجيرانها الإقليميين".

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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" حول جهود واشنطن لتشديد الامتثال للعقوبات ضد إيران، أوضحت فيكتوريا نولاند أهداف زيارتها إلى الإمارات قائلة: "هناك الكثير من الشركات هنا التي كانت تتاجر تاريخيا مع إيران، لذلك من المهم أن نعمل معا أيضا لضمان عدم انتهاك العقوبات، وهذا ما نفعله".

وأكدت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية الحاجة إلى "إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات"، مضيفة: "إيران ليست مجرد تهديد لنا... إنها تهديد لجيرانها الإقليميين".

وجاء ذلك على خلفية الجهود الدبلوماسية المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني عن طريق مباحثات فيينا.

وعن التطورات الإقليمية، قالت فيكتوريا نولاند موضحة: "هذه لحظة تتغير فيها المنطقة (الشرق الأوسط) ديناميكيا..يمكنك أن ترى ذلك في العلاقة بين الإمارات وإسرائيل، العلاقة بين إسرائيل والأردن، والعلاقة بين إسرائيل والعديد من جيرانها".

وأكملت المسؤولة الأمريكية: "من المهم أن تستمر، وأن تكون جميع هذه العلاقات قوة من أجل السلام والاستقرار والازدهار، ومن المهم ألا يترك الفلسطينيون في الخلف".

تجدر الإشارة إلى أن وفدا رفيعا من وزارة الخزانة الأمريكية سترسله واشنطن للمنطقة الأسبوع المقبل، سيلي زيارة نولاند للإمارات، في خطوة لتشديد تطبيق العقوبات على إيران.

المصدر: "سي إن إن"