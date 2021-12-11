وكالة: تركيا لن تحارب ضد روسيا من أجل أوكرانيا

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن تركيا لا تهتم بالمواجهة مع روسيا إلى جانب أوكرانيا حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن مسؤول مجهول أن هذا لن يحدث حتى مع الأخذ بعين الاعتبار عضوية أنقرة في حلف الناتو، وتعزيز تعاونها العسكري مع الجانب الأوكراني عن طريق توريد الطائرات المسيرة "Bayraktar TB2" إلى أوكرانيا.

وأوضح المصدر: "لا تنسق تركيا خطواتها في أوكرانيا مع واشنطن وتعمل بشكل مستقل من أجل الدفاع عن مصالحها الخاصة".

وأشار إلى أن عدم رغبة تركيا في مواجهة روسيا عسكريا تعكس السياسة الخارجية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان المتميزة بـ "المناورة.

وتنفي روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا بـ "الخطوات العدوانية، مشيرة إلى أنها لا تنوي مهاجمة أحد، وترى موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي" تستخدم كحجة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية. وأشارت وزارة الخارجية الروسية سابقا إلى أن التأكيدات الغربية عن "العدوان الروسي" واحتمال مساعدتهم لكييف للدفاع ضدها أمر مضحك وخطير في نفس الوقت.

المصدر: نوفوستي