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وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث مع نظيرها الألماني فرض "ثمن باهظ" على روسيا

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وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث مع نظيرها الألماني فرض
Reuters ELIZABETH FRANTZ
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزيرة الخزانة جانيت يلين بحثت مع نظيرها الألماني كريستيان ليندنر فرض "ثمن باهظ" على روسيا على خلفية الوضع حول أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الجمعة، إن "الوزيرة يلين جددت التأكيد على قلق الرئيس بايدن بشأن تصعيد روسيا لحشد القوات حول أوكرانيا، وأعربت عن اهتمامها بالشراكة مع ألمانيا بشأن الإجراءات الطارئة التي قد يكون من الممكن اتخذها بسرعة لفرض ثمن باهظ على الاقتصاد الروسي".

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وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تضغط على ألمانيا لتوقف مشروع الغاز "السيل الشمالي 2" في حال اتخذت روسيا أي "خطوات عسكرية" تجاه أوكرانيا.

وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الوضع حول أوكرانيا في اتصاله مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

المصدر: "رويترز"

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