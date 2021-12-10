البنتاغون يرفض التعليق على أنباء حول تدريبات مع إسرائيل لمهاجمة إيران

رفض المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، تأكيد التقارير حول نية الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة من أجل الاستعداد لضربات مشتركة على المنشآت النووية في إيران.

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وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، ردا على سؤال حول الموضوع: "لا أنوي التطرق إلى التفاصيل الدقيقة حول التدريبات ولا توجد أي فعاليات خاصة بالتدريبات لأعلن عنها اليوم".

وأكد كيربي مع ذلك أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، بحثا الخميس في واشنطن الاستعداد العسكري لمواجهة إيران.

وكان تقرير حصري لـ"رويترز" قد نقل يوم الأربعاء عن مسؤول أمريكي كبير أنه من المتوقع أن يبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلب ذلك زعماء البلدين.

المصدر: وكالات