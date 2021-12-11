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مسؤول أمريكي: إقامة نيكاراغوا العلاقات مع الصين محاولة للتهرب من العقوبات

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مسؤول أمريكي: إقامة نيكاراغوا العلاقات مع الصين محاولة للتهرب من العقوبات
Reuters Oswaldo Rivas
رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا
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اعتبر مسؤول أمريكي رفيع إقامة نيكاراغوا للعلاقات الدبلوماسية مع الصين وقطع علاقاتها مع تايوان محاولة من قبل حكومة دانييل أورتيغا للتهرب من العقوبات الأمريكية.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الخطوة من قبل نيكاراغوا تعتبر محاولة "لتعزيز النظام الاستبدادي" للرئيس دانييل أورتيغا.

وأضاف: "يشعرون بالضغط وربما يحتاجون إلى دعم جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما بالانزلاق إلى المزيد من الاستبداد".

وقال إن الولايات المتحدة تعتقد أن خطوة نيكاراغوا كانت "حدثا انفراديا" ولن يعقبها المزيد من الخطوات المماثلة من قبل الدول الأخرى في المنطقة.

من جهتها، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بأن خطوة سلطات نيكاراغوا "تحرم شعب البلاد من شريك ديمقراطي".

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وكانت نيكاراغوا قد أعلنت يوم الخميس عن قطع العلاقات مع تايوان، وأقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين على خلفية التوترات حول تايوان وتبادل التصريحات الشديدة اللهجة بين واشنطن وبكين بشأنها.

وكانت الولايات المتحدة قد شددت العقوبات على نيكاراغوا بعد فوز الرئيس اليساري دانييل نيكاراغوا بولاية جديدة في منصب الرئاسة خلال الانتخابات التي جرت هذا العام.

المصدر: رويترز

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