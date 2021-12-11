وزير بريطاني يعرض الوساطة في الخلاف بين الخطوط القطرية و"إيرباص"

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن وزيرا بريطانيا عرض الوساطة في خلاف بين شركة "إيرباص" والخطوط الجوية القطرية حول عيوب باهظة التكلفة في طلاء وسطح طائرات الركاب "إيه-350".

وقدم وزير الاستثمار جيري جريمستون عرضا لاستضافة اجتماع بين الأطراف المتصارعة قبل أن يتصاعد الخلاف يوم الخميس، عندما هددت إيرباص باللجوء إلى إجراء في المحاكم الإنجليزية للحصول على تقييم قانوني مستقل.

وردا على سؤال من "رويترز" عن عرض الوساطة السابق، أكد مسؤول بريطاني يوم الجمعة العرض، وقال إنه يعكس "أهمية إيرباص والاستثمار القطري بالنسبة للمملكة المتحدة".

وقالت المصادر المطلعة على مجريات الأمور إنه لا توجد مؤشرات تذكر على قبول العرض في الوقت الذي يتجه فيه الجانبان نحو معركة قانونية حول تأثير عيوب الطلاء وعيوب سطحية أخرى بالطائرات.

وكان أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ"الخطوط الجوية القطرية"، قال في الشهر المنصرم إنه يجب على شركة "إيرباص" أن تعترف بمشكلة عيوب الطلاء التي تعد "مسألة خطيرة".

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وتفتخر الخطوط القطرية بتدقيق استثنائي في التفاصيل بما يساير علامة تجارية متميزة، لكن مديرين تنفيذيين في قطاع الطيران اتهموها باستغلال مثل هذه التفاصيل في الماضي لتأخير تسلم الطائرات التي لم تعد بحاجة إليها، وهو زعم دأبت الشركة على نفيه.

المصدر: "رويترز"