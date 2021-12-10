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رئيسة المفوضية الأوروبية: أي عدوان روسي على أوكرانيا سيكون له ثمن

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رئيسة المفوضية الأوروبية: أي عدوان روسي على أوكرانيا سيكون له ثمن
Reuters JOHANNA GERON
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه سيكون هناك ثمن في حال "إقدام روسيا على عدوان ضد أوكرانيا".

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وأكدت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار ألمانيا الجديد، أولاف شولتس، ردا على سؤال عما إذا كان من المخطط قطع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" في إطار العقوبات على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا: "باعتبارنا المفوضية الأوروبية، تلقينا تكليفا من المجلس الأوروبي في يونيو بإعداد اختيارات بشأن روسيا وقد أنجزنا ذلك الآن".

وأضافت فون دير لاين: "أي عدوان يجب أن يكون له ثمن، ولهذا سنبلغ روسيا بهذه النقاط، لكننا لن نعلنها".

وتابعت: "بشكل عام، من المهم القول إن الطاقة لا يمكن أن تكون وسيلة لممارسة الضغط ولا بد من ضمان أمن الطاقة الأوروبي".

المصدر: "رويترز"

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