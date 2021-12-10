بريطانيا تسجل 58194 إصابة و120 وفاة جديدة بكورونا
AFP
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أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت الجمعة 58194 إصابة و120 حالة وفاة جديدة بكورونا في غضون 28 يوما من إثبات الاختبارات الإصابة بالمرض.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,719,165، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,255.
المصدر: وكالات
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