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بلينكن يعلن فرض عقوبات على 12 فردا "شاركوا في انتهاكات جسيمة" لحقوق الانسان

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بلينكن يعلن فرض عقوبات على 12 فردا
Reuters MAR/MOS
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الوزارة فرضت عقوبات على 12 فردا شاركوا في "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان.

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وأوضح بلينكن في بيان أن منع هؤلاء الأفراد المسؤولين بالحكومات الأجنبية وأقاربهم المباشرين من دخول الولايات المتحدة جاء بناء على "معلومات موثوقة" تفيد بأنهم "تورطوا في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان أو فساد كبير".

وشملت العقوبات أبيل كانديو، اللواء ورئيس المخابرات العسكرية داخل قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، فضلا عن مسؤولين بإقليم شينجيانغ الصيني، ومقربين من رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

كما فرضت العقوبات أيضا على مسؤولين عسكريين ومدنيين في سريلانكا وبنغلاديش والمكسيك.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت سابق، اليوم الجمعة، فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان على 10 كيانات و15 فردا مرتبطين بالصين ودول أخرى.

المصدر: RT

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