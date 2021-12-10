"الصحة المصرية": إرسال قافلة طبية إلى جنوب السودان لمواجهة تداعيات الفيضانات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، إرسال قافلة طبية إلى دولة جنوب السودان، لتقديم الخدمات الإغاثية للمتضررين من تداعيات أثار السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد.

وأشار المتحدث باسم الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، إلى أن "القافلة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية في الدول الإفريقية الشقيقة، ومساندتها في أوقات الأزمات".

من جانبه، أوضح مستشار وزير الصحة لشئون العلاقات الصحية الخارجية بمصر، محمد جاد، أن "القافلة انطلقت من القاهرة يوم الأربعاء الماضي، ويستمر عملها في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء بمدينة جوبا بدولة جنوب السودان لمدة 10 أيام، مضيفًا أن القافلة تضم أطباء واستشاريين في تخصصات (الباطنة، الصدر، الحميات، الأمراض المتوطنة، الأطفال)".

وأضاف جاد أنه من المقرر إرسال قافلة طبية أخرى مماثلة إلى ولاية جونجلي، بجنوب السودان، أوائل شهر يناير المقبل، تضم مختلف التخصصات لتقديم الدعم الطبي لمواطني الدولة الشقيقة، بالتزامن مع موجة السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد.

وأكد جاد، استمرار الجسر الجوي بين دولتي مصر وجنوب السودان، لنقل المساعدات الطبية المقدمة، لتلبية أي احتياجات دعما للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة.

المصدر: "القاهرة 24"