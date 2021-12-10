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استطلاع: شعبية جونسون تنخفض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

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استطلاع: شعبية جونسون تنخفض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق
Reuters /FW1F/Alison Williams
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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تراجعت شعبية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه، بحسب استطلاع للرأي نُشر اليوم الجمعة.

وقالت مؤسسة "يوغوف" التي أجرت الاستطلاع إن شعبية رئيس الوزراء البريطاني انخفضت 11 نقطة منذ منتصف نوفمبر، لتستقر عند -42، وهو أدنى مستوى يصله.

يذكر أن جونسون حقق فوزا ساحقا في الانتخابات عام 2019، لكنه واجه العديد من المشكلات، كان آخرها مقطع فيديو يظهر طاقم مكتبه وهم يمزحون بشأن تقارير عن حفل بمقر إقامته في "داونينغ ستريت" أثناء إجراءات الإغلاق للحد من فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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