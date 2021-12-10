مسؤول إيراني: كاميرات مراقبة بمنشأة كرج دمرت بعمل تخريبي إسرائيلي في يونيو

قال سفير إيران لدى بريطانيا، محسن بهارفوند، إن كاميرات مراقبة بمنشأة كرج دمرت بعمل تخريبي إسرائيلي شهر يونيو المنصرم.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن السفير قوله "كان هناك تخريب من قبل إسرائيل وتضررت بعض الكاميرات وهناك بعض التحقيقات جارية"، مضيفا أن المحققين الإيرانيين نظروا فيما إذا كانت الكاميرات قد استُخدمت للمساعدة في العمل التخريبي.

وأضاف "لقد طلبنا للتو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتظار حتى ينتهي هذا التحقيق".

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن تصريحات السفير قد تفسر استمرار إيران في منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إعادة تركيب الكاميرات بورشة الطرد المركزي في كرج.

يذكر أن صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية ذكرت في يوليو المنصرم أن المبنى المستهدف قرب مدينة كرج كان مصنعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، وتابعت أنها تلقت "مؤشرات قوية" تؤكد أن الهجوم ألحق ضررا شديدا بالموقع المستهدف.

المصدر: "بولمبيرغ"