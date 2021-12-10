مسؤول أوروبي: مباحثات فيينا النووية تتقدم بشكل "منطقي"

أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بأن مباحثات فيينا الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 "تمضي قدما وتتقدم بشكل منطقي".

وأضاف المسؤول أن "قضايا كبرى عديدة ما زالت مفتوحة من أجل التوصل إلى اتفاق على نص نهائي".

وقال ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الاوروبي، الذي يرأس المباحثات، متفائلا بخصوص موقف فريق التفاوض الإيراني الجديد: "انطباعي هو أننا نتقدم ببساطة على النحو المنطقي تماما للتفاوض".

وأشار إلى أنه: "لا تزال هناك سبع أو ثماني نقاط بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق، وأنها تمثل نقاطا سياسية كبيرة".

المصدر: رويترز