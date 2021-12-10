فنلندا تطلب شراء 64 من مقاتلات "إف-35" الأمريكية في صفقة ضخمة

قالت الحكومة الفنلندية، اليوم الجمعة، إنها اختارت مقاتلات "إف-35" الأمريكية في مناقصة لاستبدال الطائرات المقاتلة القديمة من طراز "إف/إيه-18"، وطلبت شراء 64 طائرة وأنظمة أسلحة.

وأفادت الحكومة بأن قيمة الصفقة تقدر بنحو 8.378 مليار يورو (9.44 مليار دولار).

وقال وزير الدفاع، أنتي كايكونن، في مؤتمر صحفي: "عند مقارنة الأداء العسكري، فإن مقاتلات إف-35 كانت الأفضل لتلبية احتياجاتنا".

وتنافست على الصفقة شركات "لوكهيد مارتن" الأمريكية التي تصنع مقاتلات "إف-35" مع "ساب" السويدية، ومنافستها الأمريكية "بوينغ"، و"داسو" الفرنسية، وشركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية.

ويتنافس صانعو الطائرات العسكرية على الصفقة منذ أواخر عام 2015 عندما بدأت وزارة الدفاع الفنلندية البحث عن طائرات جديدة لتحل محل مقاتلات "هورنت" الفنلندية القديمة التي تم شراؤها في عام 1992 من شركة "ماكدونل دوغلاس"، التي أصبحت الآن جزءا من "بوينغ".

وفنلندا هي الدولة الرابعة عشر التي تختار طائرات "إف-35".

المصدر: "رويترز"