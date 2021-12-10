الخارجية الإيرانية تعلق على أقتراح فرض عقوبات بريطانية على مواطنين إيرانيين
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده حول اقتراح قدمه نائب بريطاني لإضافة 3 إيرانيين لقائمة العقوبات البريطانية، "نحن نرفض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".
وأضاف المتحدث: "نحن نراقب الجدل الداخلي بين النواب البريطانيين حول اقتراح أحد النواب لإضافة أسماء 3 مواطنين إيرانيين إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان في هذا البلد".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إننا نرفض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها ضد مواطنينا".
وأضاف خطيب زاده: "نحن نراقب الموضوع بالتاكيد، وتدرك الحكومة البريطانية أن أي إجراء غير بناء بهذا الخصوص وبشأن موضوعات مشابهة سيساهم بتعقيد الظروف والقضايا بشكل مباشر.
المصدر: RT
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