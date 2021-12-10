الخارجية الإيرانية تعلق على أقتراح فرض عقوبات بريطانية على مواطنين إيرانيين

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده حول اقتراح قدمه نائب بريطاني لإضافة 3 إيرانيين لقائمة العقوبات البريطانية، "نحن نرفض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المتحدث: "نحن نراقب الجدل الداخلي بين النواب البريطانيين حول اقتراح أحد النواب لإضافة أسماء 3 مواطنين إيرانيين إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان في هذا البلد".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إننا نرفض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها ضد مواطنينا".

وأضاف خطيب زاده: "نحن نراقب الموضوع بالتاكيد، وتدرك الحكومة البريطانية أن أي إجراء غير بناء بهذا الخصوص وبشأن موضوعات مشابهة سيساهم بتعقيد الظروف والقضايا بشكل مباشر.

المصدر: RT