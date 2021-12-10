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واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بالصين وميانمار وكوريا الشمالية ودول أخرى

الخارجية الإيرانية تعلق على أقتراح فرض عقوبات بريطانية على مواطنين إيرانيين

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية تعلق على أقتراح فرض عقوبات بريطانية على مواطنين إيرانيين
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده حول اقتراح قدمه نائب بريطاني لإضافة 3 إيرانيين لقائمة العقوبات البريطانية، "نحن نرفض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المتحدث: "نحن نراقب الجدل الداخلي بين النواب البريطانيين حول اقتراح أحد النواب لإضافة أسماء 3 مواطنين إيرانيين إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان في هذا البلد".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إننا نرفض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها ضد مواطنينا".

وأضاف خطيب زاده: "نحن نراقب الموضوع بالتاكيد، وتدرك الحكومة البريطانية أن أي إجراء غير بناء بهذا الخصوص وبشأن موضوعات مشابهة سيساهم بتعقيد الظروف والقضايا بشكل مباشر.

المصدر: RT

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