 
مباشر

تايوان: 13 طائرة صينية دخلت في منطقة دفاعاتنا الجوية

أخبار العالم

تايوان: 13 طائرة صينية دخلت في منطقة دفاعاتنا الجوية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxhf

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن 13 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، اليوم الجمعة.

وسجلت تايوان  التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، على مدى الأشهر القليلة الماضية مهام متكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة، تركزت في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي بالقرب من جزر براتاس، التي تسيطر عليها تايوان.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الأمريكي: العمليات العسكرية الصينية قرب تايوان تبدو وكأنها
وزير الدفاع الأمريكي: العمليات العسكرية الصينية قرب تايوان تبدو وكأنها "تدريب"

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا