تايوان: 13 طائرة صينية دخلت في منطقة دفاعاتنا الجوية

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن 13 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، اليوم الجمعة.

وسجلت تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، على مدى الأشهر القليلة الماضية مهام متكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة، تركزت في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي بالقرب من جزر براتاس، التي تسيطر عليها تايوان.

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المصدر: رويترز